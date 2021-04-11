إنتر يواصل انطلاقته الرائعة بفوز صعب على كالياري

واصل انتر ميلان انطلاقته الرائعة في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين على كالياري بهدف دون رد يوم الأحد في المرحلة الـ30 من المسابقة.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم سجل ماتيو دارميان الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 77 .



وحقق انتر انتصاره الحادي عشر على التوالي في المسابقة ليعزز صدارته لجدول الدوري الإيطالي برصيد 74 نقطة بفارق 11 نقطة أمام جاره ومنافسه المباشرة ميلان ، وتجمد رصيد كالياري عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي وهي السابعة له في آخر عشر مباريات خاضها بالمسابقة.