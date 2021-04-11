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بوليسيتش يتوقع منافسة مشتعلة على المربع الذهبي

بوليسيتش تشيلسي كريستال بالاس
كريستيان تألق في مباراة كريستال بالاس

بوليسيتش يتوقع منافسة مشتعلة على المربع الذهبي

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لندن - رويترز

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أكد كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي أن ناديه اللندني يتوقع معركة ساخنة بين الفرق من أجل الحصول على مكان في المربع الذهبي خلال المراحل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكشف بوليسيتش وهو أميركي أن فريقه جاهز لهذه المنافسة بعد فوزه الكبير يوم السبت على مضيفه كريستال بالاس 4-1.

وسجل بوليسيتش هدفين كما هز كاي هافرتس وكورت زوما الشباك ليحقق فريق المدرب توماس توخيل الفوز بعد هزيمته 5-2 أمام وست بروميتش ألبيون في الجولة السابقة، ويتقدم للمركز الرابع برصيد 54 نقطة من 31 مباراة.

وسيكون بوسع وست هام يونايتد السادس في القائمة التقدم على تشيلسي في وقت لاحق من يوم الأحد إذا فاز على ليستر سيتي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن بوليسيتش قوله: المنافسة ستكون قوية وهذا يلزمنا بتحقيق نتائج جيدة. ونحن جاهزون لهذا التحدي.

وتراجع مستوى أداء ولياقة بوليسيتش (22 عاما) هذا الموسم وأحرز اللاعب خمسة أهداف فقط في كل المنافسات لكنه يتوقع أن يتحسن مستواه فيما تبقى من مباريات.

وأضاف لاعب المنتخب الأميركي: حدثت أمور كثيرة هذا الموسم، لكني سأعمل بكل جد من أجل تقديم أفضل ما أستطيع.

وأحرز هافرتس هدفه الأول في الدوري منذ أكتوبر الماضي وهيأ هدفا أخر لبوليسيتش ليحقق تشيلسي الفوز بأكبر فارق من الأهداف منذ تعيين توخيل بدلا من فرانك لامبارد في ستامفورد بريدج.

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