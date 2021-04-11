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تصرف غريب من رونالدو "المتوتر" بعد نهاية مباراة جنوى

رونالدو
رونالدو بعد نهاية المباراة التي عجز خلالها عن هز شباك الخصم

تصرف غريب من رونالدو "المتوتر" بعد نهاية مباراة جنوى

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العربية.نت

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خلع كريستيانو رونالدو قميصه وألقى به أرضاً بعد نهاية مباراة يوفنتوس وضيفه جنوى، يوم الأحد، إذ لم يستطع النجم البرتغالي هز الشباك في فوز فريقه 3-1 على الفريق الجنوبي.

وسجل كل من ديان كولوسيفسكي وألفارو موراتا ووستون ماكيني أهداف يوفنتوس، وسط محاولات مختلفة أرد فيها النجم البرتغالي الشهير هز الشباك لكنه عجز عن ذلك.

وأظهرت عدسات المصورين رونالدو وهو في حالة توتر واضحة بعد نهاية المباراة، إذ خلع قميص "السيدة العجوز" وألقى به أرضاً قبل أن يغادر الملعب نحو غرفة الملابس.

وزادت أخبار رحيل رونالدو عن يوفنتوس نهاية الموسم الحالي، في الفترة الأخيرة، إذ واجه هداف مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق انتقادات متزايدة وتحديداً بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام فريق بورتو البرتغالي.

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