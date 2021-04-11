رئيس بايرن يتوقع استمرار فليك

يتوقع هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ استمرار المدير الفني للفريق هانسي فليك في السنوات المقبلة.



وقال هاينر في تصريحات لبرنامج "سكاي 90" يوم الأحد: نفترض بقوة أن يكمل عقده حتى 2023، نحن الضحايا ، هناك مناقشات حول مدربنا لأن هناك منصب شاغر في اتحاد الكرة الألماني، ومن المفترض أن نتحدث في الأمر بشكل دائم.



ويعتبر فليك المرشح الأبرز لخلافة يواخيم لوف في منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا حيث من المفترض رحيل الأخير عقب نهاية كأس أوروبا الصيف المقبل، علما بأن فليك عمل مساعدا للوف في منتخب الماكينات في الطريق نحو الفوز بلقب مونديال البرازيل 2014.