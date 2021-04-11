.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رئيس بايرن يتوقع استمرار فليك

فليك بايرن
فليك مرشح لتدريب منتخب ألمانيا

رئيس بايرن يتوقع استمرار فليك

متابع الغاء المتابعة

ميونخ - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

يتوقع هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ استمرار المدير الفني للفريق هانسي فليك في السنوات المقبلة.

وقال هاينر في تصريحات لبرنامج "سكاي 90" يوم الأحد: نفترض بقوة أن يكمل عقده حتى 2023، نحن الضحايا ، هناك مناقشات حول مدربنا لأن هناك منصب شاغر في اتحاد الكرة الألماني، ومن المفترض أن نتحدث في الأمر بشكل دائم.

ويعتبر فليك المرشح الأبرز لخلافة يواخيم لوف في منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا حيث من المفترض رحيل الأخير عقب نهاية كأس أوروبا الصيف المقبل، علما بأن فليك عمل مساعدا للوف في منتخب الماكينات في الطريق نحو الفوز بلقب مونديال البرازيل 2014.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
"لقاحاتنا ضعيفة".. اعتراف نادر من أكبر مسؤول صيني
الأكثر قراءة
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى
السر بالأكسجين الطبي .. الصحة العالمية تتحدث عن هجوم كورونا الحاد السر بالأكسجين الطبي .. الصحة العالمية تتحدث عن هجوم كورونا الحاد
أنباء عن اقتراب رحيلهما.. وقف برنامجي إعلاميين من الإخون في تركيا  أنباء عن اقتراب رحيلهما.. وقف برنامجي إعلاميين من الإخون في تركيا 
جثمان الأمير فيليب قد ينتظر سنوات لدفنه في مثوى أخير جثمان الأمير فيليب قد ينتظر سنوات لدفنه في مثوى أخير
فيديو مؤلم.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر فيديو مؤلم.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر
قبل أن تذهب
هل إجراءات فرنسا كافية ضد كورونا؟
هل إجراءات فرنسا كافية ضد كورونا؟
اكتشف المزيد