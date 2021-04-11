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ريال مدريد يعلن إصابة فاسكيز.. وتوقعات بنهاية موسمه

لوكاس فاسكيز سيرجيو بوسكيتس ريال مدريد برشلونة
لوكاس بعد اصطدامه مع سيرجيو بوسكيتس في مباراة يوم السبت

ريال مدريد يعلن إصابة فاسكيز.. وتوقعات بنهاية موسمه

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مدريد - فرانس برس

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يعاني جناح ريال مدريد الإسباني لوكاس فاسكيز من التواء في رباط ركبته اليمنى، تعرض له خلال فوز فريقه في الكلاسيكو على غريمه برشلونة 2-1 السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم، بحسب ما ذكر النادي الملكي الأحد.


وقال ريال في بيان نشره على موقعه الرسمي: بعد الفحوص التي أجريت يوم الأحد للاعبنا لوكاس فاسكيز، شخّص الفريق الطبي لريال مدريد التواء في الرباط الصليبي الخارجي لركبته اليسرى.


ومرر فاسكيز (29 عاما) قبل إصابته تمريرة حاسمة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة جاء منها الهدف الأول، ثم استبدل في الدقيقة 42 بعد اصطدام قوي مع لاعب وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس.


ولم يوضح النادي مدة غياب فاسكيز، لكن بحسب الصحف الرياضية، سيبتعد حتى نهاية الموسم الجاري وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي الأربعاء المقبل، بعد فوز فريقه ذهابا 3-1 الثلاثاء الماضي.


وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد عانى دفاعياً في ظل إصابات القائد سيرخيو راموس، الفرنسي رافائيل فاران وداني كارفاخال، لكن فريقه نجح في تحقيق نتائج جيدة وأصبح منافساً قوياً على لقبي دوري الابطال والدوري المحلي "ليغا".


ولم يعلن فاسكيز الذي ينتهي عقده مع ريال في 30 يونيو عن أي تمديد مع فريقه الأبيض، ما يعني أنه قد يودّع ريال بفوز لافت في الكلاسيكو وإصابة في ركبته.

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