.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ريال مدريد يهزم برشلونة في 14 دقيقة

ريال مدريد كروس برشلونة
كروس أحرز الهدف الثاني

ريال مدريد يهزم برشلونة في 14 دقيقة

متابع الغاء المتابعة

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

اقتسم ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مع أتلتيكو مدريد بعدما تغلب على ضيفه برشلونة 2 - 1 يوم السبت على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في المرحلة الثلاثين من المسابقة.

وافتتح كريم بنزيمة التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 14 ثم أضاف توني كروس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني رد برشلونة بهدف وحيد سجله المدافع أوسكار مينغيزا في الدقيقة 60 .

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف أتلتيكو مدريد الذي يحل ضيفا على ريال بيتيس مساء الأحد في المرحلة نفسها، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 65 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث.

وحقق ريال مدريد الانتصار السادس له على التوالي في كل المسابقات، بينما قطع سلسلة من ستة انتصارات متتالية لبرشلونة في الدوري الإسباني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بالصور.. زاهي حواس يكشف تفاصيل بالصور.. زاهي حواس يكشف تفاصيل "أهم كشف" بعد مقبرة توت عنخ آمون
سعيّد في مصر.. دعوات تونسية للبحث عن القبر سعيّد في مصر.. دعوات تونسية للبحث عن القبر "الضائع" لابن خلدون
الأكثر قراءة
الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى
السر بالأكسجين الطبي .. الصحة العالمية تتحدث عن هجوم كورونا الحاد السر بالأكسجين الطبي .. الصحة العالمية تتحدث عن هجوم كورونا الحاد
جثمان الأمير فيليب قد ينتظر سنوات لدفنه في مثوى أخير جثمان الأمير فيليب قد ينتظر سنوات لدفنه في مثوى أخير
فيديو مؤلم.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر فيديو مؤلم.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر
السعودية: التوسع في الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. وإرجاء الثانية السعودية: التوسع في الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. وإرجاء الثانية
أنباء عن اقتراب رحيلهما.. وقف برنامجي إعلاميين من الإخون في تركيا  أنباء عن اقتراب رحيلهما.. وقف برنامجي إعلاميين من الإخون في تركيا 
قبل أن تذهب
حزن في الشارع البريطاني بعد وفاة الأمير فيليب
حزن في الشارع البريطاني بعد وفاة الأمير فيليب
اكتشف المزيد