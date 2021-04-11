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زيدان: الحديث عن ركلة الجزاء "ظلم" لريال مدريد

زيدان ميندي
زيدان خلال المباراة في حديث مع الفرنسي ميندي

زيدان: الحديث عن ركلة الجزاء "ظلم" لريال مدريد

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مدريد - رويترز

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اعتبر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني أنه من الظلم القول إن فريقه فاز على برشلونة 2-1 في الدوري الإسباني يوم السبت، بسبب قرار الحكم جيل مانزانو عدم احتساب ركلة جزاء للأخير.

وسجل كريم بنزيمة وتوني كروس هدفين في غضون 14 دقيقة، قبل أن يقلص أوسكار مينغيزا النتيجة، ليصبح ريال مدريد ثانياً في ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد.

وقال المدرب الفرنسي: يجب أن نكون في غاية السعادة بأدائنا ولا يمكن أن نقول إن هذا بسبب الحكم، لقد حققنا فوزا مستحقا.

وزاد: قال الحكم إنها ليست ركلة جزاء لأنها ليست كذلك. أهم شيء من وجهة نظرنا هو ما فعلناه على أرض الملعب. بدأنا المباراة بطريقة ممتازة ثم واجهنا بعض الصعوبات لأن برشلونة فريق رائع لكن أتيحت لنا العديد من الفرص لتسجيل الهدف الثالث. في نهاية المطاف كان فوزا مستحقا.

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