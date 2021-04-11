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شبهة تلاعب بنتائج المباريات في صربيا

صربيا جماهير
شبكة تلفزيونية كشفت عن الخبر دون الإفصاح عن البطولة

شبهة تلاعب بنتائج المباريات في صربيا

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بلغراد - رويترز

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كشف الاتحاد الصربي لكرة القدم يوم الأحد أن الاتحاد الأوروبي "يويفا" طلب منه التحقيق في بعض المباريات التي أقيمت في مارس الماضي، نظرا لوجود شبهة تلاعب في عدد من هذه المباريات.

وقالت شبكة "سبورت كلوب" التلفزيونية في صربيا عبر موقعها الرسمي على الإنترنت إنها علمت بوجود شبهات بحدوث تلاعب في مباراتين في الشهر الماضي دون أن تكشف عن المصادر أو البطولة.

وقال ميلان فوكوفيتش المتحدث باسم الاتحاد الصربي للعبة في بيان: بالفعل وصلتنا معلومات محددة من اليويفا تتحدث عن تجاوزات محتملة في إشارة إلى مخالفات تتعلق بالنزاهة في بعض المباريات.

وأضاف البيان: شرع الاتحاد الصربي في اتخاذ إجراءات. لكن خلال هذه المرحلة لا يمكننا الكشف عن أي تفاصيل. وسنبلغ الجمهور بنتائج التحقيقات في الموقت المناسب.

وقالت الشبكة التلفزيونية الصربية إن هذه الشكوك ظهرت من خلال مراقبة أنماط المراهنات الأوروبية والآسيوية المرتبطة بالمباريات.

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