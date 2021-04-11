غوارديولا: هزيمة ليدز لن تقلل من نجاحات سيتي

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن الهزيمة 2-1 أمام الضيف ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت لن تقلل من نجاحات وتألق فريقه خلال الموسم الحالي.



وينفرد سيتي وبكل جدارة بصدارة الدوري الإنجليزي لكنه فوجئ بهدف في الوقت بدل الضائع حمل توقيع لاعب الوسط ستيوارت دالاس ليتلقى فريق غوارديولا ثاني هزيمة في آخر 29 مباراة خاضها في جميع المنافسات في الموسم الحالي.



وقال غوارديولا الذي جمع فريقه 74 نقطة من 32 مباراة للصحافيين: ما يحدث عندما تخسر مباريات هو أنك تدرك مدى صعوبة ما حققته حتى الآن. تدرك مدى صعوبة الفوز في 27 من 29 مباراة.



ويحتاج سيتي إلى 11 نقطة لضمان التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في أربعة أعوام وقال المدرب الإسباني إن فريقه سيعمل على تحقيق ذلك خلال المباريات المتبقية.



وزاد غوارديولا: ثلاث من مبارياتنا الأربع المقبلة تعتبر مباريات نهائية في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين المحلية.



وأضاف المدرب الإسباني: لدينا ثقة هائلة في اللاعبين وأحيانا تكون الهزيمة ضرورية لفهم مدى صعوبة ما حققناه وما يتعين علينا القيام به من أجل المضي قدما.



وسيلتقي سيتي في إياب دور الثمانية في دوري الأبطال مع بروسيا دورتموند الألماني الأربعاء المقبل بعد فوزه ذهابا 2-1.