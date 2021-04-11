نيوكاسل يقلب تأخره أمام بيرنلي إلى فوز مثير

قاد الجناح الفرنسي آلان سانت-مكسيمين فريقه المتعثر نيوكاسل يونايتد لقلب تأخره والفوز 2-1 على مضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



وتقدم بيرنلي بهدف في الدقيقة 18 من عمر اللقاء عن طريق المهاجم التشيكي ماتي فيدرا وظل مرشحا للحفاظ على تقدمه حتى شارك سانت-مكسيمين بديلا لأحد زملائه مع عودته بعد الإصابة وسريعا قلب الأوضاع رأسا على عقب في غضون سبع دقائق فقط.



وهيأ الجناح الفرنسي فرصة كبيرة لزميله جيكوب ميرفي أحرز الأخير منها هدف التعادل للزوار ثم أحرز بنفسه هدف الفوز بعد ذلك بمجهود فردي رائع بعد انطلاقة نحو منطقة جزاء بيرنلي قبل أن يرسل الكرة إلى داخل الشباك.



وبعد الفوز رفع نيوكاسل يونايتد صاحب المركز 17 رصيده إلى 32 نقطة من 31 مباراة متقدما بست نقاط على فولهام الذي يحتل أول مراكز الهبوط ولعب 32 مباراة، أما بيرنلي فيحتل المركز 15 متقدما بنقطة وحيدة على نيوكاسل.

