وست هام يعزز آماله بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا

عزز وست هام آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الثمين 3 - 2 على ليستر سيتي يوم الأحد في المرحلة الـ31 من المسابقة.



وأنهى وست هام الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما جيسي لينغارد في الدقيقتين 29 و44 ، ثم أضاف زميله جارود بوين الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 48 قبل أن يقلص ليستر سيتي النتيجة بهدفين سجلهما النيجيري كيليتشي إهياناتشو في الدقيقتين 70 و90.



ورفع وست هام رصيده إلى 55 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط خلف ليستر سيتي الذي مني بالهزيمة الثانية على التوالي.