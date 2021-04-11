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يوفنتوس يتجاوز انتفاضة جنوى بثلاثية

رونالدو يوفنتوس جنوى
الحظ عاند رونالدو في المباراة

يوفنتوس يتجاوز انتفاضة جنوى بثلاثية

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تورينو - د ب أ

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أحبط يوفنتوس انتفاضة ضيفه جنوى في الشوط الثاني ، وحقق فوزا مهما 3 - 1 يوم الأحد في المرحلة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعاند الحظ المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أكثر من كرة، ولكن هذا لم يمنع يوفنتوس من تحقيق الفوز الكبير على جنوى ليرفع فريق السيدة العجوز رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف ميلان.

وتجمد رصيد جنوى عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر بعدما خسر بنفس النتيجة التي خسر بها ذهابا على ملعبه أمام يوفنتوس في الموسم الحالي.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما ديان كولوسيفسكي وألفارو موراتا في الدقيقتين الرابعة و22 .

وفي الشوط الثاني، رد جنوى بهدف سجله جانلوكا سكاماكا في الدقيقة 49، ولكن البديل وستون ماكيني سجل هدف الاطمئنان ليوفنتوس في الدقيقة 70 بعد دقيقتين فقط من نزوله الملعب.

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