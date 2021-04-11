يونايتد يقلب الطاولة على توتنهام ويقلص الفارق مع سيتي

قلب مانشستر يونايتد الطاولة على مضيفه توتنهام وتغلب عليه 3- 1 يوم الأحد في المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم ليواصل الفريق مطاردته لمانشستر سيتي متصدر جدول المسابقة.

وعلى استاد "توتنهام" بالعاصمة لندن ، أفسد مانشستر يونايتد مغامرة مضيفه، وثأر لهزيمته الثقيلة 1 - 6 أمام توتنهام ذهابا في الموسم الحالي.

وأنهى توتنهام الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، ورد مانشستر يونايتد في الشوط الثاني بثلاثة أهداف سجلها فريد وإدينسون كافاني وغرينوود في الدقائق 57 و79 والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق 11 نقطة خلف جاره مانشستر سيتي المتصدر وتتبقى لمانشستر يونايتد مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 49 نقطة في المركز السابع.