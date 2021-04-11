"الغاضب" كومان: الحكم حرم برشلونة من ركلة جزاء

صب رونالد كومان مدرب برشلونة غضبه على الحكم لعدم احتسابه ركلة جزاء خلال الهزيمة 2-1 أمام ريال مدريد في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت وهي نتيجة أبعدته عن السباق الثلاثي على اللقب.



وطالب الفريق الكاتالوني باحتساب ركلتي جزاء في الدقائق الأخيرة بينما كان يسعى لإدراك التعادل، وسقط مارتن بريثويت أرضا في المرتين تحت ضغط من فيرلان مندي.



وأبلغ المدرب الهولندي شبكة "موفيستار" التلفزيونية: إذا كنت من مشجعي برشلونة وشاهدت هذه المباراة فستشعر بالتأكيد بالغضب من قرارين للحكم. كانت ركلة جزاء واضحة جدا وبعد ذلك احتسب أربع دقائق فقط وقتا بدل ضائع.



وأنهى كومان، الذي كان غاضبا أيضا عندما خسر فريقه 3-1 أمام ريال مدريد في أكتوبر الماضي بمساعدة ركلة جزاء مثيرة للجدل، المقابلة مبكرا بعد أن سأل مراسل موفيستار عن رأيه في اللعبة الثانية، وأضاف: مرة أخرى علينا أن نقبل الأمر ونسكت.



ووضع كريم بنزيمة وتوني كروس ريال مدريد في المقدمة بهدفين في الشوط الأول، وسجل أوسكار منغيزا هدف برشلونة الوحيد بعد مرور ساعة من اللعب. وسدد ليونيل ميسي في القائم من ركلة ركنية في الشوط الأول بينما ارتدت تسديدة إيلاش موريبا من العارضة في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



وبالإضافة إلى غضبه من الحكم، أقر كومان بأن فريقه بدأ المباراة بطريقة سيئة، وقال: في الشوط الأول لم نلعب جيدا في الهجوم أو الدفاع. كنا أفضل في الشوط الثاني وكل ما أطلبه هو أن يتخذ الحكم القرارات الصحيحة.