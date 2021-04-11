"تويتر" تتدخل بعد الإساءة لستيرلنغ عنصرياً

تدخل القائمون على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي بعد صدور إهانات عنصرية من حساب تابع للشبكة ضد رحيم ستيرلنغ نجم المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر سيتي.



وأكد ستيرلينغ تعرضه لإهانات عنصرية عبر شبكة "تويتر" عقب خسارة فريقه أمام ليدز يونايتد بهدفين لهدف يوم السبت ، إذ كتب ستيرلينج عبر حسابه: مباراة للنسيان. ليتعرض لإهانات عنصرية في التعليقات الواردة على منشوره.



وبحسب بيان "تويتر" فإن المستخدم المشار إليه حذف تغريدته واتخذت الشبكة إجراءات ضد الحساب المذكور بعد انتهاك لوائح المنصة.



وقال متحدث باسم "تويتر" يوم الأحد: ليس هناك مجال للإهانات العنصرية على تويتر، نتعامل بحزم في التزامنا بتأكيد أن محادثات كرة القدم عبر منصتنا آمنة للجماهير واللاعبين وكل المعنيين باللعبة.