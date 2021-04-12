إصابة ساكا تزيد معاناة أرسنال

تعرضت آمال أرسنال اللندني في التأهل للدور قبل النهائي في الدوري الأوروبي لكرة القدم لضربة جديدة بعد إصابة الجناح بوكايو ساكا في الفخذ خلال مباراة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام شيفيلد يونايتد يوم الأحد، لتتفاقم مشاكل المدرب ميكيل أرتيتا قبل مواجهة سلافيا براغ التشيكي الخميس المقبل.



وخرج ساكا من مباراة الأحد التي انتهت بفوز فريقه 3-صفر، في الدقيقة 69 وقال المدرب أرتيتا إنه سيتم تقييم حالته خلال الأيام القليلة المقبلة.



وكان أرسنال تعادل على أرضه 1-1 في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي الأسبوع الماضي وسيخوض لقاء العودة خارج ملعبه.



ويغيب عن تشكيلة النادي اللندني بسبب الإصابة أيضا لاعبوه ديفيد لويز وكيران تيرني ومارتن أوديغارد وإميل سميث رو وقال أرتيتا إن فريقه لا يمكنه تحمل المزيد من الإصابات.



وعن إصابة ساكا قال أرتيتا: لا أعرف مدى خطورة الإصابة وأتمنى ألا تكون خطيرة جدا.



وغاب القائد بيير إيمريك أوباميانغ عن مباراة الأحد بسبب المرض، ويأمل أرتينا أن يعود إلى التشكيلة سريعا.



وجاء فوز الأمس بفضل هدفين من ألكسندر لاكازيت وهدف حمل توقيع غابرييل مارتينيلي.



وبعد الفوز تقدم أرسنال إلى المركز التاسع بين فرق البطولة العشرين بينما ظل شيفيلد في ذيل الترتيب قبل آخر سبع جولات من الموسم.