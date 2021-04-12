الاتحاد الإيطالي يطالب رئيس الوزراء بتأكيد استضافة روما لبطولة أوروبا

بعث غابرييل غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم برسالة إلى رئيس وزراء بلاده ماريو دراغي طالبه فيها بتأكيد مشاركة العاصمة روما في استضافة مباريات بطولة أوروبا 2020 المؤجلة إلى الصيف المقبل.



والعاصمة الإيطالية واحدة من أربع مدن مهددة بعدم المشاركة في استضافة مباريات البطولة إلى جانب ميونخ الألمانية ودبلن عاصمة أيرلندا وبلباو الإسبانية.



وفي الأسبوع الماضي طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من هذه المدن تقديم تفاصيل خططها الخاصة بالحضور الجماهيري في مباريات البطولة قبل 19 أبريل الجاري.



وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا إنه يتعين على جميع المدن التي ستشارك في استضافة مباريات البطولة السماح ببعض الحضور الجماهيري.



وفي ظل هذه التطورات ربما لا يتخذ "يويفا" قرارا رسميا نهائيا بالمدن التي ستقام فيها المباريات قبل انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد في 20 أبريل.



وكشفت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) يوم الاثنين أن غرافينا بعث برسالة إلى دراغي مطلع الأسبوع الحالي ناشد من خلالها الحكومة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتأكيد استضافة روما المباراة الافتتاحية للبطولة وثلاث مباريات أخرى بعد ذلك.



وفي الخطاب قال غرافينا إن الاتحاد الإيطالي للعبة "سيحترم تماما" أي شروط تضعها الحكومة بالنسبة لطلب اليويفا الخاص بالسماح بحضور جماهيري محدود بنسبة 25 في المئة من القدرة الاستيعابية للاستاد الأولمبي وهي 72698 مشجعا.



ومن المفترض أن يستضيف الاستاد الأولمبي المباراة الافتتاحية بين منتخبي إيطاليا وتركيا في 11 يونيو المقبل، كما أنه من المقرر أن يستضيف مباراتي تركيا الأخريين في دور المجموعات في مواجهة منتخبي سويسرا وويلز إلى جانب مباراة في دور الثمانية.

