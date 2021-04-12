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الكوري سون ضحية جديدة للإساءة العنصرية عبر الإنترنت

سون توتنهام مانشستر يونايتد
سون سجل هدف توتنهام الوحيد في مباراة مانشستر يونايتد

الكوري سون ضحية جديدة للإساءة العنصرية عبر الإنترنت

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لندن - رويترز

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دان توتنهام هوتسبير الإساءات العنصرية "المقيتة" التي وجهت لمهاجم كوريا الجنوبية سون هيونغ-مين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد استهدافه عقب الهزيمة 3-1 أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسقط سون أرضا وهو يمسك بوجهه بعد أن اصطدمت به يد سكوت ماكتوميناي بدون قصد في بداية لعبة أسفرت عن هدف سجله إدينسون كافاني، لكنه أُلغي في قرار مثير للجدل عقب مراجعة الفيديو.

ومنح سون التقدم لتوتنهام بعد فترة وجيزة من الهدف الملغي لكن يونايتد رد عن طريق فريد وكافاني وميسون غرينوود.

وقال توتنهام في حسابه على "تويتر": جولة جديدة من المباريات والمزيد من الإساءات العنصرية المقيتة ضد أحد لاعبينا، تم إبلاغ منصات التواصل الاجتماعي بذلك مرة أخرى وستجري الآن مراجعة شاملة بجانب رابطة الدوري الممتاز لتحديد الإجراء الأكثر فعالية في المستقبل.

وكان ديفنسون سانشيز زميل سون هدفا لإساءات عنصرية على الإنترنت أيضا، بينما تعرض العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لإهانات عنصرية ومن بينهم ثلاثي مانشستر يونايتد أنطوني مارسيال وأكسل توانزيبي وماركوس راشفورد ومدافع تشيلسي ريس جيمس.

وقال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الأسبوع الماضي إن النادي يرغب في ترك أثر في الصراع ضد الإساءات العنصرية عبر الإنترنت وربما ينضم لأندية أخرى في مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي.

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