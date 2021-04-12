بوكيتينو يستبعد مشاركة فيراتي وماركينيوس أمام بايرن

استبعد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إمكانية الدفع بماركو فيراتي وماركينيوس منذ البداية خلال المواجهة أمام بايرن ميونخ الألماني الثلاثاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وغاب الإيطالي فيراتي ومواطنه اليساندرو فلورينزي عن مباراة الذهاب أمام بايرن في ميونخ، بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد لكن الثنائي حصل على الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات قبل مباراة الإياب في باريس، بعد أن حسم سان جيرمان مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدفين.



وأكد بوتشيتينو في تصريحات إعلامية يوم الاثنين أنه لم يستقر بعد على التشكيل الذي سيدفع به وسط شكوك حول مشاركة ماركينيوس بسبب الإصابة في الفخذ.



وأضاف المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي للمباراة: لم نحسم قائمة المباراة بعد، لكن سيكون من الصعب لفيراتي أن يبدأ، سيتم تقييم حالة فلورينزي بشكل أكبر يوم الثلاثاء، أما ماركينيوس فسنرى حالته قد يتم ضمه للقائمة، لا أعتقد أنه يستطيع المشاركة منذ البداية ، نظريا قد يتواجد على مقاعد البدلاء.