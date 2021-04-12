زيدان يستبعد هازارد من رحلة ليفربول ويستعيد نجمه

أعلن ريال مدريد، يوم الاثنين، قائمته المغادرة إلى إنجلترا من أجل مواجهة ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت غياب البلجيكي إيدن هازارد مجددا.

وكسب نادي العاصمة الإسبانية الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدف في لقاء الذهاب، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مساء الأربعاء.

وواصل زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، استبعاد الدولي البلجيكي على الرغم من أنه أصبح يشارك في تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة، لكنه لم يضمه إلى القائمة في آخر مواجهتين ضد ليفربول وأمام برشلونة.

وذكرت "ماركا" الإسبانية في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، أن المدرب الفرنسي لا يريد المخاطرة مع لاعب تشيلسي السابق، على الرغم من الغيابات التي يعاني منها فريقه، علما أن هازارد تدريب مع المجموعة وكان من المتوقع أن يتواجد في آخر مواجهتين، ليستمر غياب البلجيكي عن الملاعب بعد آخر مباراة خاضها في 12 مارس الماضي أمام إلتشي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن فيدي فالفيردي تدرب مع الفريق، وسيسافر مع البعثة إلى ليفربول، يوم الثلاثاء، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في الكلاسيكو، في حين يتواصل غياب كارفاخال وراموس عن الفريق، إضافة إلى لوكاس فاسكيز الذي أصيب أمام برشلونة.

وضمت قائمة زيدان المؤلفة من 21 لاعبا:

حراس المرمى: كورتوا ولونين وألتوب.

المدافعون: ميليتاو، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميندي وتشوست.

لاعبو الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، مارفن وأريباس.

المهاجمون: بنزيمة، أسينسيو، فينيسيوس، ماريانو ورودريغو.