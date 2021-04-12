.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

زيدان يستبعد هازارد من رحلة ليفربول ويستعيد نجمه

زيدان هازارد
هازارد وزيدان في صورة سابقة

زيدان يستبعد هازارد من رحلة ليفربول ويستعيد نجمه

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن ريال مدريد، يوم الاثنين، قائمته المغادرة إلى إنجلترا من أجل مواجهة ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت غياب البلجيكي إيدن هازارد مجددا.

وكسب نادي العاصمة الإسبانية الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدف في لقاء الذهاب، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مساء الأربعاء.

وواصل زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، استبعاد الدولي البلجيكي على الرغم من أنه أصبح يشارك في تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة، لكنه لم يضمه إلى القائمة في آخر مواجهتين ضد ليفربول وأمام برشلونة.

وذكرت "ماركا" الإسبانية في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، أن المدرب الفرنسي لا يريد المخاطرة مع لاعب تشيلسي السابق، على الرغم من الغيابات التي يعاني منها فريقه، علما أن هازارد تدريب مع المجموعة وكان من المتوقع أن يتواجد في آخر مواجهتين، ليستمر غياب البلجيكي عن الملاعب بعد آخر مباراة خاضها في 12 مارس الماضي أمام إلتشي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن فيدي فالفيردي تدرب مع الفريق، وسيسافر مع البعثة إلى ليفربول، يوم الثلاثاء، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في الكلاسيكو، في حين يتواصل غياب كارفاخال وراموس عن الفريق، إضافة إلى لوكاس فاسكيز الذي أصيب أمام برشلونة.

وضمت قائمة زيدان المؤلفة من 21 لاعبا:

حراس المرمى: كورتوا ولونين وألتوب.

المدافعون: ميليتاو، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميندي وتشوست.

لاعبو الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، مارفن وأريباس.

المهاجمون: بنزيمة، أسينسيو، فينيسيوس، ماريانو ورودريغو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز
انتبه من المطاعم حتى لو أخذت اللقاح.. إليك التفاصيل انتبه من المطاعم حتى لو أخذت اللقاح.. إليك التفاصيل
الأكثر قراءة
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة "الحاج متولي".. والفنانة ترد
عمرو أديب لمحمد رمضان: عمرو أديب لمحمد رمضان: "لو محدش رباك أنا هربيك"
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
فرنسا عن فضيحة فرنسا عن فضيحة "الكرسي": تركيا تعمدت الإساءة.. إنه فخ
قبل أن تذهب
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
اكتشف المزيد