سانشو يعود إلى تدريبات دورتموند قبل مواجهة سيتي

كشف بروسيا دورتموند أن الجناح جادون سانشو عاد للتدريبات قبل مواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد غيابه لأكثر من شهر بسبب إصابة عضلية.



ولم يشارك سانشو مع دورتموند منذ فوزه على بروسيا مونشنغلادباخ في الثاني من مارس في دور الثمانية لكأس ألمانيا، كما غاب اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 21 عاما عن الخسارة 2-1 أمام سيتي في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي، ولم يشارك أيضا مع إنجلترا أمام سان مارينو وألبانيا وبولندا في تصفيات كأس العالم 2022 في مارس.



وقال دورتموند في حسابه على "تويتر": سانشو عاد للمران وشارك في حصة تدريبية فردية هذا الصباح.



ونشأ سانشو في مانشستر سيتي، ورفض عرضا لتوقيع عقد جديد مع النادي الإنجليزي عندما كان عمره 17 عاما، لينضم إلى دورتموند في 2017 وسجل ستة أهداف وصنع تسعة في الدوري الألماني هذا الموسم.