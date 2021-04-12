سولشاير يأمل استمرار كافاني مع مانشستر يونايتد

أكد النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أنه ما زال يأمل أن يقرر إدينسون كافاني الاستمرار مع النادي في الموسم المقبل بعد أن قاد هدف مهاجم أوروغواي يونايتد للفوز 3-1 خارج ملعبه على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



ويستعد كافاني (34 عاما)، الذي انضم إلى يونايتد من باريس سان جيرمان، لمواصلة مسيرته في أميركا الجنوبية بعد فشله في التأقلم في إنجلترا وفقا لتقارير صحافية، لكن قدراته تبقى واضحة وأكد سولشاير أن يونايتد يبذل قصارى جهده من أجل محاولة الإبقاء على كافاني.



وأبلغ سولشار الصحافيين بعد انتصار فريقه في شمال لندن: عقدنا اجتماعات صادقة. لا يوجد أسرار، نحن نريد الإبقاء عليه، لا ننسى أن الظروف غير الطبيعية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" كانت صعبة على كافاني الذي لم يستطع أن يأتي بأسرته إلى مانشستر.



وأضاف المدرب النرويجي: إنه يفكر مليا حول ما يريده، وأنا أتفهم ذلك. يعرف ما أريده، أرغب أن يكون موجودا هنا في استاد أولد ترافورد يسجل هدفا بضربة رأس طائرة، لا يوجد أفضل من هذا الشعور. ولذلك لننتظر ونرى ما سيحدث.



وواصل: يعرف شعوري جيدا، وأنا أعرف شعوره. لم يحسم أمره بعد وأنا أعرف أنه كان عاما صعبا على الجميع، لكن بالنسبة للاعب جديد لا يتحدث الإنجليزية ولا يشعر بالثقافة الإنجليزية من أجل التحدث إلى الناس وعدم وجود أصدقائه حوله، كل هذا يدور في ذهنك إذا كان هذا ما تريده.



وختم حديثه قائلاً: إذا قرر الاكتفاء بهذا الموسم فقط، فسنكون في غاية الحظ لوجوده هنا.