شكوك حول استضافة روما لافتتاح بطولة أوروبا

كشف وزير الصحة الإيطالي في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" المحلية نشرت يوم الاثنين أنه "من السابق لأوانه" تحديد ما إذا كانت روما ستستضيف المباراة الافتتاحية في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، وإنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة للإبقاء على المباراة في روما.



وطلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من 12 مدينة من المقرر أن تستضيف مباريات البطولة المؤجلة من العام الماضي الكشف عن خططها الخاصة بعدد المشجعين الذين سيسمح بحضورهم مباريات البطولة.



وكان من المقرر إقامة البطولة في العام الماضي لكنها تأجلت بسبب الأزمة الصحية العالمية للفيروس سريع الانتشار، إذ أقيمت معظم منافسات اللعبة في أوروبا خلال أخر 12 شهرا بدون جمهور.