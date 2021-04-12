.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شكوك حول استضافة روما لافتتاح بطولة أوروبا

إيطاليا إستونيا
"يويفا" طلب خطط عدد المشجعين الذين سيسمح لهم بالدخول إلى الملاعب

شكوك حول استضافة روما لافتتاح بطولة أوروبا

متابع الغاء المتابعة

روما - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشف وزير الصحة الإيطالي في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" المحلية نشرت يوم الاثنين أنه "من السابق لأوانه" تحديد ما إذا كانت روما ستستضيف المباراة الافتتاحية في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، وإنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة للإبقاء على المباراة في روما.

وطلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من 12 مدينة من المقرر أن تستضيف مباريات البطولة المؤجلة من العام الماضي الكشف عن خططها الخاصة بعدد المشجعين الذين سيسمح بحضورهم مباريات البطولة.

وكان من المقرر إقامة البطولة في العام الماضي لكنها تأجلت بسبب الأزمة الصحية العالمية للفيروس سريع الانتشار، إذ أقيمت معظم منافسات اللعبة في أوروبا خلال أخر 12 شهرا بدون جمهور.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صاحت كثيراً في الليل فقتلتها أمها.. مأساة في عفرين صاحت كثيراً في الليل فقتلتها أمها.. مأساة في عفرين
غضب فرنسي من سياسيي لبنان.. ورسالة قهر بـ100 توقيع غضب فرنسي من سياسيي لبنان.. ورسالة قهر بـ100 توقيع
الأكثر قراءة
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
السعودية.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان السعودية.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان
بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة "الحاج متولي".. والفنانة ترد
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
فرنسا عن فضيحة فرنسا عن فضيحة "الكرسي": تركيا تعمدت الإساءة.. إنه فخ
قبل أن تذهب
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
اكتشف المزيد