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ليكيب: ميسي يضغط على نيمار ويمنعه من تجديد عقده

نيمار ميسي
نيمار وميسي "أرشيفية"

ليكيب: ميسي يضغط على نيمار ويمنعه من تجديد عقده

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العربية. نت

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كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يوم الاثنين، أن نيمار دا سيلفا لم يوقع على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، بسبب الضغط الذي يتعرض له من نادي برشلونة ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وينتهي عقد الدولي البرازيلي صيف 2022، ومستقبله ما زال غير واضح مع النادي الفرنسي، وذكرت "ليكيب" أن نيمار يؤجل موضوع تجديد عقده، على الرغم من أن العقد جاهز للتوقيع، لكن المعلومات تشير إلى أن كلا من برشلونة وميسي يضغطان على نيمار، حتى يعيد البرازيلي التفكير في مستقبله وإمكانية ارتداء قميص النادي الكتالوني مرة أخرى.

وأضاف التقرير: لا يحبذ ميسي الرحيل عن برشلونة مع تولي خوان لابورتا رئاسة النادي، سيحاول إقناع صديقه نيمار حتى يعود إلى "كامب نو"، واللعب معا مجددا، ويتلقى نيمار حاليا ضغوطا شبه يومية للعودة إلى برشلونة.

وشددت "ليكيب" أن نيمار كان متحمسا للغاية من أجل البقاء في باريس، لكن الظروف تغيرت الآن بعد ضغوط ميسي وبرشلونة.

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