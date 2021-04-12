مدرب بورتو: فريقي قادر على قلب الموازين أمام تشيلسي

أكد سيرجيو كونسيساو المدير الفني لفريق بورتو البرتغالي لكرة القدم أن فريقه يثق في قدرته على قلب الموازين أمام تشيلسي الإنجليزي والإطاحة به من دوري أبطال أوروبا.



ويواجه بورتو مهمة صعبة للغاية عندما يحل ضيفا على تشيلسي يوم الثلاثاء في إياب دور الثمانية، بعد أن خسر على ملعبه صفر - 2 ذهابا يوم الأربعاء الماضي.



وحقق بورتو انتصارا واحدا خلال 20 مباراة خارج ملعبه بالأدوار الإقصائية، وكان هذا الانتصار أمام ديبورتيفو لاكورونا الإسباني في الدور قبل النهائي للبطولة عام 2004 .



ووجه كونسيساو رسالة لتشيلسي يوم الاثنين أكد من خلالها أن فريقه مستعد لتقديم أفضل ما لديه وانتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي.



وأضاف: هناك الكثير من اللحظات على مر السنين التي يمكن اعتبارها نماذج للثقة في القدرة على الفوز، نتمتع بالثقة. ونحن نعرف أننا سنواجه عقبة صعبة، لكننا هنا لتقديم الرد الذي يجب أن نقدمه. مشاعر تمثيل هذا النادي التاريخي تكون حاضرة دائما في الملعب.