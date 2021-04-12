مدرب يونايتد: الفريق بحاجة إلى "معجزة" للحاق بسيتي

اعترف أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، أن فريقه، الذي قلص الفارق الذي يفصله عن جاره مانشستر سيتي المنفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى 11 نقطة بعد الفوز الأحد على توتنهام هوتسبير، لا يزال يحتاج لمعجزة للحاق بفريق المدرب بيب غوارديولا.



وعوض يونايتد تأخره ليفوز 3-1 على أرض النادي اللندني ويمكنه أن يقلص الفارق أكثر من ذلك إذا فاز في مباراته الناقصة، لكن المدرب سولشاير يستبعد إمكانية اللحاق بصاحب الصدارة.



وقال المدرب النرويجي: نظريا هذا غير مستحيل، لكنه يحتاج للكثير. يحتاج هذا إلى معجزة، لكن أحيانا المعجزات تحدث.



وأنهى يونايتد الموسم الماضي في المركز الثالث بفارق 33 نقطة عن البطل ليفربول وبفارق 15 نقطة عن سيتي صاحب المركز الثاني.



وأضاف سولشاير قوله: كل ما علينا هو العمل من أجل حصد أكبر عدد ممكن من النقاط وتحقيق الانتصارات اللازمة لضمان مركز أفضل من الموسم الماضي، على الأقل نريد الاقتراب من صاحب الصدارة قدر المستطاع.



وسيلتقي يونايتد مع ضيفه غرناطة الإسباني الخميس المقبل في إياب دور الثمانية بالدوري الأوروبي بعد فوزه في إسبانيا 2-صفر ذهاباـ، وفي الدوري الإنجليزي سيلتقي في ملعبه مع بيرنلي بعدها بثلاثة أيام.