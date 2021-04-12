مغامرة يونايتد تحفّز بايرن قبل مواجهة باريس "الشاقة"

أكد جوشوا كيميتش لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني أن جميع لاعبي فريقه عليهم أن يتحولوا إلى "قادة" خلال المواجهة الثأرية التي يخوضها حامل لقب دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء في إياب دور الثمانية من البطولة القارية.



وخسر بايرن على ملعبه أمام سان جيرمان في جولة الذهاب 2 -3 الاسبوع الماضي، وتكمن صعوبة المهمة في أنه لم يحدث سوى خمس مرات من قبل على مر التاريخ في دوري الأبطال أن نجح أي فريق في تحويل خسارته بهذه الطريقة في ذهاب دور الثمانية إلى فوز وتأهل في لقاء الإياب.



وعانى بايرن من ذات المصير في نسخة 2011 في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي لكنه يأمل في السير على نهج مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حقق هذا الإنجاز النادر قبل عامين عندما خسر في مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد صفر- 2 قبل أن يهزم باريس سان جيرمان على ملعبه 3 -1 في لقاء الإياب.



ولم يسبق لبايرن الفوز على سان جيرمان في باريس، وسيخوض الفريق مواجهة الإياب دون هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إذ دفع الفريق القادم من بافاريا ثمن إهدار العديد من الفرص في مباراة الذهاب في الوقت الذي اقتنص فيه سان جيرمان الفوز في ميونخ بفضل تألقه نجمه الشاب كيليان مبابي الذي سجل هدفين.



وأشار كيميتش: كنا الطرف الأفضل في مباراة الذهاب لكن للأسف النتيجة لا تعكس الأداء، لكني واثق في قدرتنا على تصحيح الأمور في مباراة الإياب .



ومازال سان جيرمان يطارد لقبه الأول في دوري الأبطال بعد خسارة نهائي النسخة الماضية على يد بايرن بفضل هدف كينغسلي كومان.