وكيله: ريال مدريد قدم 300 مليون إلى نيمار.. والبرازيلي رفض

كشف فاغنر ريبيرو، الوكيل السابق نيمار دا سيلفا، أن نادي ريال مدريد أراد التعاقد مع النجم البرازيلي بعد انضمامه إلى باريس سان جيرمان، وأن فلورنتينو بيريز كان مستعدا لدفع 300 مليون مقابل الصفقة.

وكشف فاغنر في تصريحات ليومية "ليكيب" الفرنسية، أن نادي العاصمة الإسبانية كان مهتما بالدولي البرازيلي منذ أن كان عمره 12 عاما، لكن رئيس سانتوس أغراه حينها بـ 10 آلاف يورو شهريا، وبعد فترة وجيزة تلقى اتصالات من تشيلسي الإنجليزي، لكن نيمار لم يرغب في الذهاب إليهم.

وأضاف: بدأ الصراع على نيمار بين ريال مدريد وبرشلونة من عام 2012، خاصة ريال مدريد الذي أصر كثيرا، لكن نيمار لم يرغب في اللعب لهم، كان يريد الذهاب إلى النادي الكتالوني، لاسيما وأن ميسي وبيكيه اتصلا به، ولم أتلقَ فلسا واحدا مقابل انتقال نيمار إلى برشلونة، لأن ساندرو روسيل، الرئيس السابق لبرشلونة، لم يكن يريدني أن أشارك في المفاوضات، لأنني كنت أقرب إلى فلورنتينو بيريز.

ولفت فاغنر إلى أن مفاوضات باريس سان جيرمان مع برشلونة أدت إلى زيادة راتب نيمار السنوي، من 11 إلى 28 مليون يورو سنويا في النادي الكتالوني، ومع ذلك في الموسم التالي انتقل إلى النادي الباريسي.

ومضى قائلا: لم يكن بإمكانه الرفض، دفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو لبرشلونة وعرض عليه راتبا صافيا قدره 36 مليون يورو سنويا، من المستحيل رفض مثل هذا العرض، وكاد الدولي البرازيلي أن ينتقل إلى ريال مدريد بعدها، إذ كان بيريز مستعدا لدفع 300 مليون يورو، لكن ناصر الخليفي، مالك سان جيرمان، قال إنه لن يرحل حتى مقابل مليار يورو.

وحول إمكانية رحيل نيمار في الانتقالات الصيفية المقبلة، أوضح فاغنر: باريس سان جيرمان فقط يستطيع تحمل راتب نيمار، ريال مدريد يعاني من مشاكل مالية، وأزمة برشلونة المالية أسوأ كذلك، وفي إيطاليا لا يوجد ناد يستطيع تحمل راتبه، وذات الأمر بالنسبة لقطبي مانشستر.