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أتلتيكو يكشف طبيعية إصابة جواو فيليكس وتريبير

جواو فيليكس خرج مصاباً أمام بيتيس

أتلتيكو يكشف طبيعية إصابة جواو فيليكس وتريبير

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مدريد - د ب أ

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كشف نادي أتلتيكو مدريد يوم الاثنين عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها ثنائي الفريق، البرتغالي جواو فيليكس والإنجليزي كيران تريبير، خلال مباراة الفريق التي تعادل فيها مع ريال بيتيس 1 - 1 الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكر أتلتيكو مدريد عبر موقعه الرسمي أن المهاجم البرتغالي فيليكس والمدافع تريبير كانا قد خرجا خلال مباراة بيتيس، كما أنهما خضعا للفحوص لتقييم حالتهما في العيادة الطبية بجامعة نافارا، اليوم الاثنين.

وتابع النادي الإسباني أن فيليكس تم تشخيص إصابته بالتواء في الكاحل، فيما يعاني تريبير من آلام في أسفل الظهر.

ويتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة بفارق نقطة عن كل من ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب.

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