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أليغري لرئيس يوفنتوس: تخلص من رونالدو

أليغري أشرف على تدريب رونالدو سابقاً في يوفنتوس

أليغري لرئيس يوفنتوس: تخلص من رونالدو

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العربية. نت

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أكدت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، يوم الثلاثاء، أن ماسيميليانو أليغري طلب من رئيس يوفنتوس التخلص من البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكشف التقرير أن أليغري، المرشح لتدريب يوفنتوس وخلافة الإيطالي أندريه بيرلو، حذر أندريا أنيللي، رئيس يوفنتوس، وطالبه بالتخلص من رونالدو، وأضافت: قال أليغري إن الدولي البرتغالي يعيق تطور الفريق.

كما وجه والتر زينغا، المدرب الإيطالي وأحد أبرز الحراس الإيطاليين، الانتقادات إلى مهاجم يوفنتوس، وقال في تصريحات للإذاعة الإيطالية: رونالدو متوتر للغاية ولم يعد كما كان في الموسم الماضي، إنه غاضب من نفسه لأنه أدرك أنه ليس له نفس التأثير كما كان سابقا.

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