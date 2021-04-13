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الرابطة الإيطالية توقف إبراهيموفيتش وتغرمه

ابراهيموفيتش خرج مطروداً في اللقاء

الرابطة الإيطالية توقف إبراهيموفيتش وتغرمه

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ميلان - د ب أ

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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي يوم الثلاثاء إيقاف زلاتان إبراهيموفيتش نجم هجوم نادي ميلان بسبب تصريحاته المهينة لحكم مباراة فريقه أمام بارما.

وأوضحت الرابطة أن اللاعب السويدي انتقد الحكم في المباراة، التي أقيمت على ملعب بارما يوم السبت الماضي بشكل خال من الاحترام كما تصرف معه بأسلوب مستفز في الدقيقة 60 من المباراة.

وكان إبراهيموفيتش "39 عاما" قد حصل على البطاقة الحمراء في تلك المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف، غير أن الرابطة لم تعلن ما قاله إبراهيموفيتش بالضبط.

ويحرم قرار الرابطة، المدير الفني لميلان، سيتفانو بيولي، من جهود نجم خط هجومه في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي حيث سيلتقي ميلان على أرضه فريق جنوة يوم الأحد المقبل ويسعى ميلان إلى الفوز بنقاط المباراة حتى يستمر في ملاحقة منافسه إنتر ميلان متصدر جدول الدوري والمنحدر أيضا من مدينة ميلان.

ويحتل ميلان في الوقت الراهن المركز الثاني متقدما بفارق نقطة على يوفنتوس.

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