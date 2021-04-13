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برشلونة يدخل بقوة في صفقة أغويرو.. ويزاحم يوفنتوس

سيرجيو أغويرو

برشلونة يدخل بقوة في صفقة أغويرو.. ويزاحم يوفنتوس

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العربية. نت

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دخل برشلونة بقوة في مفاوضات مع الأرجنتيني كون أغويرو، من أجل كسب خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن مانشستر سيتي رحيل هدافه التاريخي في نهاية الموسم، وسيكون متاحا للانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني.

وكشفت "سبورت" الكتالونية في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، يوم الثلاثاء، أن برشلونة مصمم على التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، وأضافت: بدأت بيئة اللاعب تتلقى عدة عروض من أوروبا، ويملك أغويرو بالفعل عرضا من يوفنتوس لمدة موسمين، مقابل 10 ملايين يورو في الموسم.

وواصل التقرير: لا يخطط برشلونة للوصول إلى هذه الأرقام، لأن النادي سيضطر إلى خفض سقف رواتبه في الموسم المقبل، وتكمن الفكرة في إقناع أغويرو بعقد يمنحه راتبا ثابتا يزداد وفقا للأهداف التي يحرزها، ويبدو أن اللاعب مستعد لبدء مشروع رياضي جديد على أعلى مستوى، وحلمه العودة إلى إسبانيا بعد المسيرة المميزة التي خاضها بقميص أتلتيكو مدريد.

ميسي وأغويرو
ميسي وأغويرو

ولفتت "سبورت" إلى أن برشلونة سيعمل على الاستفادة من علاقة الصداقة القوية التي تجمع قائد الفريق ليونيل ميسي بزميله في المنتخب، وأن عملية التوقيع مع أغويرو ستكون أسهل، لأنهما مقتنعان بقدراتهم ويعملان على تكوين ثنائي جيد في برشلونة.

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