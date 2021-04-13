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تزكية فلورنتينو بيريز رئيساً لريال مدريد حتى 2025

فلورنتينو بيريز
فلورنتينو بيريز

تزكية فلورنتينو بيريز رئيساً لريال مدريد حتى 2025

متابع الغاء المتابعة

مدريد - د ب أ

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء أن فلورنتينو بيريز سيظل رئيسا للنادي حتى 2025، بعد إعادة انتخابه بالتزكية لهذا المنصب.

وأشار النادي إلى أن الاجتماع الذي اتخذ فيه الفرار لم يستغرق سوى 14 دقيقة، وأنه جرى عبر تقنية الفيديو كونفرنس، نظرا لصعوبة عقد الاجتماع بشكل طبيعي في ظل جائحة كورونا.

ويشغل بيريز منصب رئيس النادي الملكي منذ عام 2001 مع فاصل ابتعد فيه عن المنصب امتد من 2006 إلى 2009.

وخلال الفترة المقبلة، سيكون فيرناندو فيرنانديز تابياس وإدواردو فيرنانديز دي بلاس وبدرو لوبيز خيمينيز نوابا لبيريز.

وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن بيريز يثق بأن افتتاح استاد "سانتياغو بيرنابيو" الذي تم تجديده وتطويره في الفترة الماضية سيكون بداية لحقبة اقتصادية جديدة للنادي الذي يضع كيليان مبابي نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي وإيرلنغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني على رأس قائمة النجوم الممطلوبين لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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