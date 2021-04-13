تعرف على أسرع لاعبي العالم.. بينهم نجم عربي

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة أسرع انطلاقات لاعبي كرة القدم مقارنة بسرعة العداء الجامايكي أوسين بولت، كما تواجد في ذات القائمة المغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

ونشرت صحيفة "لا غازيتا" الإيطالية تقريرا عن أسرع الانطلاقات التي شهدتها ملاعب كرة القدم حول العالم، والتي تصدرها البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقارنت اليومية الإيطالية سرعة اللاعبين بالرقم القياسي الذي سجله الجامايكي بولت في 2009 خلال سباق 100 متر، بعدما قطع تلك المسافة في 9.58 ثوان فقط، وكان متوسط سرعة العداء 37.58 كم / ساعة.

11 – إيناكي ويليامز

قطع الإسباني ذو الأصول الغانية 35.71 كم/ ساعة، بمعدل 100 متر خلال 10.08 ثوان.

10 – رونالدو

وفقا لبيانات هيئة المعلومات الرياضية البرازيلية، فإن البرازيلي رونالدو وصلت سرعته في إحدى المباريات إلى 36 كم/ ساعة، وهو اللاعب الوحيد من لاعبي الحقبة الماضية المتواجد في القائمة، ووصل إلى رقمه إلى قطع 100 متر في 10 ثوان.

9 – أورلاندو بيريو

أما المهاجم الكولومبي أورلاندو بيريو، لاعب فلامنغو البرازيلي السابق، تمكن من الوصول إلى سرعة 36 كم / ساعة، وقطع أيضا مسافة 100 متر في 10 ثوان.

8 – هالاند

وصفه الصحفي النرويجي أويفيند غودو قائلا: قوي كالدب، سريع كالحصان. وحقق مهاجم بوروسيا دورتموند سرعة وصلت إلى 36.04 كم / ساعة، بمعدل 100 م في 9.98 ثوان.

7 – أداما تراوري

سجل جناح ولفرهامبتون الإنجليزي سرعة 36.21 كم / ساعة، بمعدل 100 متر في 9.94 ثوان، على الرغم من أنه يمتلك بنية جسمية ضخمة، وأكد أنه عانى في طفولته من مشاكل بالركبة، وبدأ ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية، الأمر الذي جعله يكتسب البنية الضخمة لتفادي الإصابات.

6 – أشرف حكيمي

بالنسبة للاعب الدولي المغربي المولود في 1998، فإن أعلى سرعة وصل إليها كانت 36.47 كم / ساعة، وذلك في 2020، بمعدل 100 متر في 9.87 ثانية.

5 – ألفونسو ديفيز

أما بطل أوروبا مع بايرن ميونخ في النسخة الأخيرة، سجل سرعة 36.51 كم / ساعة، في العام الماضي، وحاز على لقب أسرع لاعب في العام، وبالنسبة للاعب الكندي ذو الأصول الليبيرية، برقم بلغ 100 مترا خلال 9.86 ثوان.

4 – غاريث بيل

الهدف الذي أحرزه الجناح الويلزي في نهائي كأس ملك إسبانيا 2014، والذي منح اللقب لريال مدريد على حساب برشلونة، قطع خلاله بيل سرعة 36.9 كم / ساعة.

3 – آرين روبن

أما الملقب بالرجل الهولندي الطائر، تمكن من الوصول إلى سرعة 37.08 كم / ساعة، في مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا في مونديال البرازيل 2014.

2 – كيليان مبابي

تمكن الدولي الفرنسي من تجاوز الرقم القياسي للجامايكي يوسين بوليت 9.58، بعدما قطع مسافة 100 متر في 9.47، وبلغت سرعته القصوى 38 كم / ساعة.

1 – كريستيانو رونالدو

في المباراة الافتتاحية لمنتخب البرتغال أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2018 بروسيا، وصلت سرعة رونالدو إلى 38.6 كم / ساعة، ومع السرعة التي تمكن من الوصول إليها، فإنه كان سيحطم أيضا رقم بولت بمقدرا 9.32 ثوان لمسافة 100 متر.