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توخيل: أتطلع إلى حصد الألقاب الآن

توخيل
توخيل مدرب تشيلسي

توخيل: أتطلع إلى حصد الألقاب الآن

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لندن - رويترز

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كشف توماس توخيل مدرب تشيلسي إنه تولى منصبه لحصد الألقاب الآن، وليس الانتظار لسنوات، ويريد من ناديه استغلال الفرصة عند مواجهة بورتو في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وقضى توخيل فترة ناجحة في باريس سان جيرمان قبل أن يتولى تشيلسي بعد إقالة فرانك لامبارد، الهداف التاريخي للنادي، في يناير الماضي.

ويحتل النادي اللندني المركز الخامس في الدوري وسيواجه مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت ويبدو في موقف قوي لبلوغ قبل نهائي دوري الأبطال بعدما فاز 2-صفر على بورتو ذهابا.

وقال توخيل للصحفيين : إذا كان الفريق يستطيع الفوز بمباريات متتالية، فإنه يستطيع إحراز الألقاب لأن تشيلسي يمثل ناديا يحمل ثقافة وتاريخا وإمكانات ونظاما للقيام بذلك.

وأضاف : أنا هنا من أجل الفوز بالمباريات وبناء عليه بالألقاب. هذا ما أطلبه من نفسي لذا لم أقول شيئا مختلفا؟ إذا كان البعض يفكر في الفوز بألقاب في خمس أو ثلاث سنوات فلا أعرف معنى ذلك.

وتابع : الآن هو الوقت المناسب. لا يوجد أصعب من المباراة المقبلة ولا يوجد عقبة أصعب من العقبة التالية ولا يجب أن ننسى أنفسنا في الأحلام والآمال والتصريحات.

وأقيمت مباراة ذهاب دور الثمانية في إشبيلية في إسبانيا وكذلك حال لقاء الإياب بسبب قيود السفر بين البرتغال وإنجلترا المتعلقة بكوفيد-19.

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