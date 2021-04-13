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سترلينغ: أعيش موسما "غريبا" مع مانشستر سيتي

سترلينغ 
رحيم سترلينغ 

سترلينغ: أعيش موسما "غريبا" مع مانشستر سيتي

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لندن - رويترز

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عانى رحيم سترلينغ للظهور بنفس مستواه العالي في الموسم الماضي لكن لاعب مانشستر سيتي قال إنه لا يزال يستمتع بوقته في اللعب خلال هذا الموسم الغريب مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل سترلينغ 13 هدفا في 40 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم مع لجوء المدرب بيب غوارديولا إلى سياسة التناوب في ظل جدول مزدحم بالمباريات، بينما أحرز 30 هدفا في 51 مباراة بموسم 2019-2020.

ورغم التراجع في المستوى، يبدو سترلينغ في طريقه لحصد لقب الدوري الممتاز مرة أخرى مع سيتي الذي لا يزال يملك فرصة لحصد أربعة ألقاب مع الوصول إلى نهاية الموسم.

وقال سترلينغ، الذي جلس على مقاعد البدلاء خلال الفوز 2-1 على بروسيا دورتموند في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، لشبكة (بي.تي سبورت) : لا تفهموني بشكل خاطئ، وهذا الموسم على المستوى الشخصي سار بشكل غريب جدا.

وأضاف: ومع ذلك فإني أستمتع بكرة القدم وأبذل قصارى جهدي مع الفريق. إذا لم أسجل أو أفعل شيئا لمساعدة الفريق فإني لا أكون سعيدا عند الخروج من الملعب. بكل تأكيد أنا سعيد أننا فزنا لكن في الوقت ذاته فإني أعتقد أن ما يساعدني على تحقيق هذه الأهداف هو امتلاك هذه الرغبة وهذا هو الوقت المثالي في الموسم الآن.

وأكد سترلينغ أنه يتطلع إلى إنهاء الموسم بقوة ثم مواصلة هذا المستوى مع إنجلترا في بطولة أوروبا هذا الصيف.

وقال : بكل تأكيد أريد أن أكون جزءا من هذه المجموعة في ظل توفر العديد من اللاعبين الرائعين الذين يتنافسون على دخول التشكيلة الأساسية. ينصب تركيزنا حقا على الفوز وتقديم مستويات رائعة والتركيز على محاولة أن نصبح الفريق الأفضل في العالم.

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