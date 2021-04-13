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فرانكفورت ينوي تعيين رانغنيك مدرباً ومديراً رياضياً

رانجنيك
رانغنيك تولى ذات المنصب في لايبزيغ

فرانكفورت ينوي تعيين رانغنيك مدرباً ومديراً رياضياً

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فرانكفورت - د ب أ

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كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا يوم الثلاثاء أن نادي آينتراخت فرانكفورت يسعى إلى تعيين رالف رانغنيك في منصب مزدوج كمدير فني ومدير رياضي في الموسم المقبل.

وأفادت معلومات وردت إلى محطة "سكاي" بأن من المنتظر أن يستعين النادي برانغنيك في البحث عن مدير فني جديد للفترة التالية لذلك الموسم، إذ سبق لرانغيك شغل هذا المنصب المزدوج في نادي لايبزيغ.

وتحدثت قناة "شبورت 1" أيضا عن احتمال تولي رانغنيك المنصب المزدوج في فرانكفورت.

وفي رد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" عن هذا الموضوع، قال الوكيل الإعلامي لرانغنيك إنه لم يحدث اتصال من جانب نادي فرانكفورت.

وكان فرانكفورت وبوروسيا مونشنغلادباخ أعلنا أن المدير الفني لفرانكفورت، آدي هوتر، سيتولى تدريب غلادباخ ليحل محل ماركو روزه في الموسم الجديد.

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