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باريس يخسر أمام بايرن ويتأهل إلى نصف النهائي

موتينغ نافاس بايرن باريس
هدف موتينغ لم يكن كافياً لبلوغ بايرن إلى نصف النهائي

باريس يخسر أمام بايرن ويتأهل إلى نصف النهائي

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باريس - د ب أ

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خسر باريس سان جيرمان الفرنسي أمام بايرن ميونخ الألماني بهدف دون رد وتأهل على حسابه إلى الدور قبل النهائي بالنسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان 3 - 2 وبذلك تعادل الفريقان بنتيجة إجمالية 3 - 3 وتأهل سان جيرمان عبر قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وسجل إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ هدف الفوز لبايرن ميونخ في الدقيقة 40 لكنه لم يكن كافيا لانتزاع بطاقة التأهل، إذ أطاح سان جيرمان بحامل اللقب بايرن ميونخ من دور الثمانية بالبطولة.

وشهدت المباراة العديد من الفرص التهديفية لكلا الفريقين على مدار شوطي المباراة، وعاند الحظ باريس سان جيرمان بشكل كبير في أكثر من فرصة حيث تصدى القائم والعارضة لكرتين من النجم البرازيلي نيمار كما أسكن كيليان مبابي الكرة في شباك الحارس مانويل نوير في الشوط الثاني لكنها لم تحتسب هدفا بداعي التسلل.

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