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تشيلسي يفقد كوفاتشيتش أمام مانشستر سيتي

كوفاتشيتش لاعب تشيلسي

تشيلسي يفقد كوفاتشيتش أمام مانشستر سيتي

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لندن - رويترز

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قال توماس توخيل مدرب تشيلسي إن لاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش سيغيب عن قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام مانشستر سيتي في ويمبلي يوم السبت بسبب معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وغاب كوفاتشيتش بالفعل عن لقاء انتهى بالخسارة 1-صفر أمام بورتو في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء لكن تشيلسي تأهل بالتفوق 2-1 في مجموع المباراتين وسينتظر ريال مدريد أو ليفربول في الدور قبل النهائي.

وقال توخيل عقب مباراة يوم الثلاثاء : تعرض لإصابة خلال مران يوم الاثنين في عضلات الفخذ الخلفية بعد مرور 20 دقيقة تقريبا دون سبب. إنه سيغيب بكل تأكيد عن مواجهة سيتي أيضا وهذه خسارة كبيرة.

وأشرك توخيل لاعبه نغولو كانتي بدلا من كوفاتشيتش وخاض اللاعب الفرنسي المباراة بأكملها بعد العودة من إصابة عضلية.

وقال توخيل: نغولو مذهل. خاطرنا بعض الشيء بإشراكه لكن هذه كانت اللحظة المناسبة لإشراكه وتمني امتلاكه طاقة اللعب لمدة 90 دقيقة.

وأضاف: لقد استحوذ على العديد من الكرات وإنه يمنح الجميع الثقة. لقد أدى بشكل رائع والآن حان الوقت للتعافي بشكل مناسب.

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