شكوك حول مشاركة راشفورد أمام غرناطة

تحوم الشكوك بشأن مشاركة ماركوس راشفورد، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في لقاء فريقه مع ضيفه غرناطة الإسباني الخميس في إياب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.



وافتتح راشفورد (23 عاماً) التسجيل ليونايتد في مرمى الفريق الأندلسي في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي 2 - صفر يوم الخميس الماضي، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 66.



وشارك راشفورد لمدة 73 دقيقة خلال فوز مانشستر يونايتد 3 -1 على ضيفه توتنهام هوتسبير، في آخر مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، لكنه تغيب عن التدريبات عشية مواجهة غرناطة.



ويفتقد يونايتد خدمات هاري ماغواير قائد الفريق ولاعب الوسط سكوت مكتوميناي والظهير الأيسر لوك شاو عن المباراة بداعي الإيقاف.