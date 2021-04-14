ناغلسمان ينفي وجود مفاوضات مع بايرن ميونخ

نفى جوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق لايبزيغ الألماني لكرة القدم، وجود أي مفاوضات مع بايرن ميونخ لتولي تدريب الفريق، وتعهد باستخدام الميزة المعنوية الصغيرة التي يمتلكها لايبزيغ وهي اللعب يوم الجمعة، لوضع متصدر الدوري الألماني تحت الضغط.

وقال في مؤتمر صحافي عقد يوم الأربعاء عبر الفيديو: لم تكن هناك ولا توجد مفاوضات.

وأضاف: بالطبع، هذا ينطبق أيضا على وكلائي. إنهم ليسوا أحرارا ولكنهم يفعلون أشياء أنا أحددها. لذلك، لم تكن هناك مفاوضات أيضا.

وودع فريق بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا الثلاثاء على يد باريس سان جيرمان الفرنسي من دور الثمانية. ويدرس هانسي فليك مدرب بايرن ميونخ مستقبله خاصة وأنه مرشح لتولي تدريب المنتخب الألماني وسط توتر في مجلس الإدارة.

وقال لوثار ماتيوس، أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الألماني والناقد التلفزيوني على شبكة "سكاي" يوم الثلاثاء إن مسؤولي بايرن ميونخ تحدثوا مع ناجلسمان بشأن تولي تدريب الفريق.

وذكر ناغلسمان، الذي يرتبط بعقد مع لايبزيغ حتى 2023: لا أعلم من أين حصل على هذه المعلومة.

وأضاف: قلت كثيرا إن هناك الكثير من التطورات في كرة القدم التي لا يمكنك توقعها. لن أبدأ مطلقا معركة عامة عبر وسائل الإعلام لأضع نفسى فى موقف الدفاع عن أي شيء. يجب أن تكون المفاوضات دائما مناسبة للطرفين، ولكن لا توجد كذلك أي مفاوضات مع لايبزيغ.

ويستضيف لايبزيغ فريق هوفنهايم يوم الجمعة وهو يعلم أن الفوز سيقلص الفارق بينهما إلى نقطتين، حتى يخوض بايرن ميونخ مباراته في هذه الجولة أمام فولفسبورغ يوم السبت.

وتمكن بايرن ميونخ من التعادل مع يونيون برلين 1-1 في الجولة الماضية عندما فاز لايبزيغ على بريمن، ليتعافى قليلا من الأضرار التي لحقت بالفريق عقب الخسارة صفر - 1 أمام بايرن ميونخ مطلع أبريل.

وقال ناغلسمان: ربما يعطينا الفوز مساء يوم الجمعة المقبل ميزة معنوية صغيرة.

وأضاف: "بإمكاني القول إننا بالطبع مازلنا نريد أن نصبح أبطالا. النقطة المهمة هو أنه يتعين علينا الفوز في كل المباريات".

وسيستعيد الفريق لخدمات مهاجمه يوسف بولسن أمام هوفنهايم بعد تعافيه من الإصابة في الفخذ.