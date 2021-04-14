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نيمار: أطحنا ببطل أوروبا ونحن فريق كبير

نيمار خلال اللقاء

نيمار: أطحنا ببطل أوروبا ونحن فريق كبير

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باريس - د ب أ

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أبدى النجم البرازيلي نيمار سعادة بالغة بتأهل فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا على حساب حامل اللقب بايرن ميونخ الألماني.

وثأر باريس سان جيرمان لهزيمته أمام بايرن ميونخ صفر - 1 في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وتأهل للدور قبل النهائي للمرة الثالثة رغم فوز بايرن ميونخ عليه في عقر داره 1 - صفر يوم الثلاثاء في إياب دور الثمانية.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان 3 - 2 وبذلك تعادل الفريقان بنتيجة إجمالية 3 - 3 وتأهل سان جيرمان عبر قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وعاند الحظ باريس سان جيرمان بشكل كبير في أكثر من فرصة حيث تصدى القائم والعارضة لكرتين من النجم البرازيلي نيمار كما أسكن كيليان مبابي الكرة في شباك الحارس مانويل نوير في الشوط الثاني لكنها لم تحتسب هدفا بداعي التسلل.

ومع ذلك، أبدى نيمار سعادة كبيرة بالتأهل مؤكدا أن التأهل عزز طموحات الفريق الذي لم يسبق له التتويج بالبطولة الأوروبية.

وقال نيمار عقب المباراة في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو" الدولية :أنا سعيد للغاية. لقد أطحنا ببطل أوروبا، وهو فريق كبير.

وأضاف: باريس سان جيرمان فريق كبير. نحن الآن في الدور قبل النهائي ولدينا حلم أكبر.

ويلتقي سان جيرمان في المربع الذهبي، الفائز من مواجهة دور الثمانية بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني والتي تحسم الأربعاء عبر مباراة الإياب، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي 2 - 1.

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