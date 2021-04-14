نيمار يشعر بالسعادة في "بيته" مؤخراً

ربط نيمار مهاجم باريس سان جيرمان مستقبله بالنادي بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم قائلا إن الحديث عن تجديد عقده لم يعد يشكل مشكلة.



وحطم سان جيرمان الرقم القياسي العالمي عندما أنفق 222 مليون يورو للتعاقد مع نيمار في 2017 من برشلونة.



ومنذ ذلك الحين توج لاعب البرازيل بلقب الدوري الفرنسي ثلاث مرات وبكأس فرنسا مرتين وكان ضمن التشكيلة التي وصلت إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.



ووصف اللاعب البالغ عمره 29 عاما، الذي ينتهي عقده في يونيو من العام المقبل، النادي الباريسي بأنه "بيته".



وأضاف لمحطة "تي.إن.تي" الرياضية البرازيلية بعد مباراة الثلاثاء: لا أعتقد حتى أن هذه قضية تستحق النقاش وأشعر بالارتياح في بيتي سان جيرمان بالتأكيد، أشعر بالسعادة أكثر من السابق.



وتأهل سان جيرمان للدور قبل النهائي بدوري الأبطال رغم الخسارة بملعبه 1-صفر من بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء بعد تفوقه على حامل اللقب بقاعدة الأهداف خارج الأرض عقب التعادل 3-3 في النتيجة الإجمالية.