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ريال مدريد يعبر ليفربول بـ "دكة البدلاء"

من إياب لقاء ليفربول وريال مدريد ويظهر في الصورة ميليتاو

ريال مدريد يعبر ليفربول بـ "دكة البدلاء"

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لندن - رويترز

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دخل ريال مدريد وليفربول مواجهتهما دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد غيابات في دفاعهما لكن الفريق الإسباني أثبت قوة البدلاء ليبلغ الدور قبل النهائي، الأربعاء.

وصمد ثنائي الدفاع غير المعتاد بوجود إيدر ميليتاو وناتشو فرنانديز لتنتهي مباراة الإياب في أنفيلد بالتعادل بدون أهداف الأربعاء ليحسم ريال مدريد النتيجة الإجمالية 3-1.

وشارك البرازيلي ميليتاو في التشكيلة الأساسية للمرة التاسعة فقط هذا الموسم فيما خاض الإسباني ناتشو أكثر من نصف مباريات الفريق هذا الموسم لكن أداء الثنائي ضمن عدم افتقاد ريال مدريد جهود الثنائي الأساسي سيرجيو راموس ورفائيل فاران.

وقال كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد : عانينا من غيابات مؤثرة، راموس وفاران لاعبان أساسيان في هذا الفريق، لكن ناتشو وميليتاو اثبتا أنهما يملكان كل شيء. لا تعلم متى ستحصل على فرصتك واللعب في هذا النادي ليس سهلا على الإطلاق، لكنهما اثبتا أنهما على قدر المسؤولية.

واتيحت لليفربول العديد من الفرص مقارنة بمواجهة الذهاب لكن ثنائي دفاع ريال مدريد بالإضافة إلى الظهير الأيمن فيدريكو فالفيدري والظهير الأيسر فيرلان مندي نجحوا في إيقاف محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وقال نايشو بعد ثالث مباراة مهمة لريال مدريد في ثمانية أيام والتي تضمنت الفوز 2-1 على برشلونة : أنا وميليتاو لاعبان في الفريق الأول والحقيقة الواضحة هنا أننا نقوم بالعمل المناسب. لعبنا ثلاث مباريات صعبة، وكلها كانت صعبة لكننا قدمنا أداء على أعلى مستوى. كنا نعلم أن ليفربول سيضغط علينا طيلة الوقت لكننا كنا رائعين في الدفاع.

وتسببت الإصابات في حرمان ريال مدريد من لاعبيه أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإسبني وخاض المباراة بدون الظهيرين دانييل كارفخال ولوكاس فاسكيز.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد: كل ما يمكننا قوله أننا في الخندق ذاته سويا، وكل الأمور التي نتعرض لها هذا الموسم، وكل الإصابات التي تعرضنا لها. لا يمكن استبعاد هذا الفريق على الإطلاق.

وبلغ بطل أوروبا 13 مرة الدور قبل النهائي للمرة التاسعة في آخر 11 موسما وسيلعب ضد تشيلسي الإنجليزي من أجل مكان في النهائي في أسطنبول في 29 مايو.

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