ريال مدريد يقف بقوة أمام ليفربول ويقصيه من ربع النهائي

واصل ريال مدريد الإسباني حملته نحو استعادة لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الغائب عنه منذ ثلاثة أعوام، بعدما اقتنص تعادلا سلبيا بطعم الفوز من ملعب مضيفه ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

واستفاد الريال من فوزه 3 - 1 على ليفربول في مباراة الذهاب التي جرت بالعاصمة الإسبانية مدريد الأسبوع الماضي، ليظفر ببطاقة الصعود للمربع الذهبي في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 13 لقبا.

رغم استحواذ ليفربول على الكرة في أغلب الفترات، لكنه فشل في استغلال الغيابات التي عانى منها الريال الذي افتقد خدمات العديد من نجومه في مقدمتهم القائد سيرخيو راموس وإيدين هازارد ورافاييل فاران وداني كارفخال، وعجز عن هز شباكه، بعدما تبارى لاعبوه في إهدار الفرص التي سنحت لهم على مدار التسعين دقيقة، ليفشل الفريق الأحمر في الثأر من خسارته 1 -3 أمام نظيره الإسباني في نهائي نسخة البطولة عام 2018.

بوداعه دوري الأبطال، خرج ليفربول من الموسم الحالي خال الوفاض، بعدما أخفق في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة، بالإضافة لابتعاده عن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، الذي يحمل لقبه حاليا.

في المقابل، سيكون الريال على موعد مع مواجهة إنجليزية أخرى في المربع الذهبي للبطولة، الذي عاد إليه منذ تتويجه بلقبه الأخير في البطولة، حيث يلاقي تشيلسي، الذي أطاح ببورتو البرتغالي من دور الثمانية الثلاثاء.