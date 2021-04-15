فودين غاضب من "تغريدة" تحدي مبابي

أبدى فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، غضبه الشديد من التغريدة التي نُشرت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند.

ويلاقي الفريق الإنجليزي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في المربع الذهبي، على أن يلعب ريال مدريد ضد تشيلسي.

وفور نهاية مباراة مانشستر سيتي ضد دورتموند والتي انتهت لمصلحة الفريق الإنجليزي، نُشر عبر حساب فودين على "تويتر" صورته مع عبارة : مبابي هل أنت مستعد؟

وكشفت "ديلي ميل" البريطانية، أن اللاعب البالغ من العمر "20 عاما" وممثليه لم يكونوا سعداء بالتغريدة، حيث بدا الأمر كما لو أنه يتحدى نجم باريس سان جيرمان، وطلب فودين بسرعة إزالتها، لكن المنشور كان قد انتشر بسرعة حينها وتلقى الكثير من الزخم والردود والتفاعل.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن فودين وممثليه سيعملون على إنهاء علاقتهم مع الشركة التي تشرف على مواقع التواصل الخاصة باللاعب الدولي الإنجليزي.