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فيروس كورونا يضرب هيرتا برلين

هيرتا برلين في لقاء سابق

فيروس كورونا يضرب هيرتا برلين

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برلين - د ب أ

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أعلن نادي هيرتا برلين الألماني يوم الخميس إصابة مدربه بال دارداي ومساعد المدرب ادمير حمزاجيتش والمهاجم دودي لوكيباكيو بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيرتا برلين أنه تم إخضاع الثلاثي للعزل المنزلي.

وقال النادي في بيان "لا يعاني أي منهم من الأعراض" مضيفا أن اندريس نوندورف المدرب المساعد تم تصنيفه على أنه مخالط من الدرجة الأولى وتم عزله هو أيضا.

ويعتقد هيرتا برلين أن بإمكانه خوض مباراته أمام ماينز المهدد بالهبوط يوم الأحد المقبل رغم حالات الإصابة بالعدوى.

وسيتولى مدير الكرة ارني فريدريتش مسؤولية تدريب الفريق مؤقتا لحين تعافي دارداي.

وبعد محادثات مع سلطات الصحة المحلية، سيتم عزل اللاعبين وباقي أعضاء الجهاز الفني في أماكن مشتركة.

وسيطبق هذا العزل على الفريق حتى 28 أبريل الجاري، لكن بإمكان اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني مغادرة مكان العزل لإجراء التدريبات وخوض المباريات.

ويلتقي هيرتا يوم الأربعاء المقبل مع ضيفه فرايبورغ ثم يواجه شالكه يوم السبت الذي يليه.

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