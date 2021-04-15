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هالاند يطلب راتباً "فلكياً"

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هالاند يطلب راتباً "فلكياً"

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العربية.نت

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كشفت تقارير صحافية، أن إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، يطلب راتبا عاليا من النادي الذي يريد كسب خدماته في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني إنه بعد جولة رايولا، وكيل أعمال المهاجم النرويجي، ووالد هالاند إلى عدة أندية، فإن الحديث كان عن أرقام انتقال عالية جدا.

وأضافت الصحيفة: يعتزم هالاند الحصول على 35 مليون يورو صافيا في كل موسم، مما يجعل عملية انتقاله غير ممكنة بالنسبة للعديد من الفرق التي تريد التعاقد معه، مع الأخذ في الاعتبار أن العقد الذي يطلبه لمدة 5 سنوات، مما يعني أن الراتب الصافي سيصل إلى 175 مليون يورو، ومن الممكن أن تتضاعف الأرقام، إضافة إلى العمولات التي سيحصل عليها رايولا ووالد اللاعب، وكذلك القيمة التي سيتم دفعها إلى بوروسيا دورتموند، والتي لن تقل عن 150 مليون يورو، مما يعني أن إجمالي قيمة اللاعب النرويجي قد تصل إلى 500 مليون.

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