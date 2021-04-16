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الإصابات تضرب نجوم شيفيلد يونايتد

توتنهام شيفيلد
شيفيلد في مباراة ماضية أمام توتنهام

الإصابات تضرب نجوم شيفيلد يونايتد

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لندن - رويترز

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قال بول هكينغبوتوم المدرب المؤقت لشيفيلد يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن مهاجم فريقه أولي مكبيرني سيغيب عن تشكيلة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي بعد تعرضه لإصابة بكسر في القدم.

وتعرض مكبيرني للإصابة خلال هزيمة فريقه 3-صفر أمام أرسنال في الجولة الماضية، وربما تتسبب الإصابة أيضا في خسارته مكانه في منتخب اسكتلندا في بطولة أوروبا الصيف المقبل.

وبهذا يكون شيفيلد خسر جهود مهاجمين اثنين في غضون أيام قليلة بعد خضوع القائد بيلي شارب لعملية جراحية لعلاج مشكلة في الفخذ هذا الأسبوع.

وقال هكينغبوتوم قبل مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون واندرارز السبت إن مكبيرني أصيب بكسر في القدم /ومن ثم فإنا فقدنا جهود مهاجمين اثنين وهذا أمر غير إيجابي.

ويحتل شيفيلد المركز الأخير بين فرق البطولة وسيتأكد هبوطه إذا خسر أمام ولفرهامبتون غدا وتجنب نيوكاسل يونايتد الهزيمة أمام وست هام يونايتد في نفس اليوم.

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