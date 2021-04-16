توخيل يتغزل في غوارديولا.. ويعترف: تأثرت به كثيراً

كشف توماس توخيل مدرب تشيلسي أن نظيره في مانشستر سيتي بيب غوارديولا ألهمه خلال مسيرته التدريبية حيث يبدأ الرجلان فصلا جديدا من المنافسة بينهما في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم السبت.



وتقاطع طريق توخيل وغوارديولا في الدوري الألماني حين كان المدرب الألماني يقود ماينتس وبعده بروسيا دورتموند بينما كان المدرب الإسباني يقود بايرن ميونيخ.



وقبل الوصول إلى ألمانيا قاد غوارديولا برشلونة لحصد 14 لقبا من بينها لقبان لدوري الأبطال وقال توخيل إنه تعلم دروسا مهمة من طريقة لعب المدرب الإسباني.



وأضاف توخيل، الذي تولى تدريب تشيلسي في يناير ويتطلع لتحقيق أول انتصار على غوارديولا، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: تأثرت به كثيرا لأني كنت أتابعه في كل مباراة حين كان يدرب برشلونة. أعجبت كثيرا بالطريقة التي حقق بها النجاح. تعلمت الكثير من أساليبه من خلال مشاهدة المباريات وفهمت الكثير من الأمور في عالم التدريب. تعلمت دروسا مهمة جدا. وقتها كنت مدربا في الأكاديمية وبعدها في ماينتس. تعلمت درسا تقريبا من كل مباراة وفي وقت لاحق حصلت على فرصة مواجهته. كان من الرائع مقابلته والتنافس معه على أعلى المستويات.



وينافس سيتي على أربعة ألقاب هذا الموسم ويتفوق بفارق 20 نقطة على تشيلسي الخامس في الدوري الممتاز.



وأقر توخيل بالفوارق الكبيرة بين اللاعبين في الفريقين حاليا لكنه قال إن فريقه سيطارد سيتي الموسم المقبل.



وأضاف : يجب أن نقبل الفوارق بيننا. لو تابعتهم المواجهات السابقة ستعرفون ذلك لكن هذا لا يقلل من فريقي. اعتبارا من اليوم الأول الموسم المقبل سنطارد سيتي وسنحاول تضييق الفارق. في أوروبا يوجد ناديان فقط في عالم آخر مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.



وقال توخيل إن لاعب الوسط نغولو كانتي جاهز لمباراة السبت لكن ماتيو كوفاتشيتش وأندرياس كريستنسن سيغيبان.